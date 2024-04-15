 Serenay Sarıkaya'nın başrolünü oynadığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinden yeni kareler ortaya çıktı!

Netflix, merakla beklenen yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti’nin yayın tarihini yeni bir fragman ve yapımdan ilk karelerle paylaştı.



Heyecan yaratan kadrosu ile izleyiciyi günümüz ilişkilerine, arkadaşlığa, aşka ve modern zaman sancılarına heyecanlı bir yolculuğa çıkaran Kimler Geldi Kimler Geçti 9 Mayıs’ta yalnızca Netflix’te yayınlanacak.

Serenay Sarıkaya başrolünde, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer gibi sevilen isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosu ile izleyiciyi büyüleyecek dizinin yaratıcılığını Ece Yörenç üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Bertan Başaran oturuyor.

Ay Yapım imzalı dizinin güçlü kadrosunda ayrıca Kamil Güler, Cem Güler, Zeynep Tuğçe Bayat, Gülcan Arslan ve Perihan Savaş, Laçin Ceylan, Ege Aydan, Selçuk Borak gibi birçok önemli isim de yer alıyor.



İlişkilerin her haline renkli bir bakış atan Kimler Geldi Kimler Geçti 9 Mayıs’ta tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix'te.

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