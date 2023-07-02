  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Serenay Sarıkaya kombiniyle gündem oldu

Serenay Sarıkaya havalimanında yeşil terlikleri ve kovboy şapkasıyla ilgi odağı oldu.

Serenay Sarıkaya kombiniyle gündem oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Serenay Sarıkaya‘nın başrolünü oynayacağı “Kimler Geldi, Kimler Geçti” dizisi bugün sete çıkıyor.

Serenay Sarıkaya kombiniyle gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı “Aile“nin sezon arasını dijital dizi çekerek değerlendiren Serenay Sarıkaya havalimanında görüntülendi.

Serenay Sarıkaya kombiniyle gündem oldu

Hayranlarını kırmayıp fotoğraf çektiren Sarıkaya, fıstık yeşili terlikleri ve kovboy şapkasıyla ilgi odağı oldu. Beraber görüntülendiği Barbaros Çıtmacı’yla sadece sohbet ettiğini, hayatında kimsenin olmadığını belirten güzel oyuncu zaman zaman rahat etmek için giydiği pahalı terlikleryle de adından söz ettiriyor.

 

Serenay Sarıkaya kombiniyle gündem oldu

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Serkan Altunorak'tan şaşırtan evlilik açıklaması
  Magazin

Serkan Altunorak'tan şaşırtan evlilik açıklaması

Caresse Art, Artistic Integrity temasıyla sanatseverlerle buluştu
  Güncel

Caresse Art, Artistic Integrity temasıyla sanatseverlerle buluştu

Funda Arar Bodrum'da fahiş fiyata satılan yerlerde lahmacun yiyenlere sert tepki gösterdi!
  Magazin

Funda Arar Bodrum'da fahiş fiyata satılan yerlerde lahmacun yiyenlere sert tepki gösterdi!

Ünlü isim Didem Kınalı geçtiğimiz senelerde ölüm tehdidi aldığını açıkladı
  Magazin

Ünlü isim Didem Kınalı geçtiğimiz senelerde ölüm tehdidi aldığını açıkladı

Fatih Ürek'ten esprili şekilde sivrisinek sitemi
  Magazin

Fatih Ürek'ten esprili şekilde sivrisinek sitemi

Ünlü şarkıcı Seçil Gür ahlaksız teklif aldığını söyledi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Seçil Gür ahlaksız teklif aldığını söyledi