  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Serenay Sarıkaya evinin kapılarını ilk kez açtı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya evinin kapılarını ilk kez açtı. İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya evinin kapılarını ilk kez açtı

Serenay Sarıkaya, İstanbul'daki evinin kapılarını Dubaili AD Middle East dergisine açtı.

 Serenay Sarıkaya evinin kapılarını ilk kez açtı


İstanbul'da bulunan evi mimar Enis Karavil hazırlandı.

Serenay Sarıkaya evinin kapılarını ilk kez açtı
Oyuncu dergiye yaptığı röportaj esnasında evini anlatırken, "Kullanmıyorsam sadece dekorasyon olsun diye bir şeyler veya objeler koymaktan hoşlanmıyorum.

Serenay Sarıkaya evinin kapılarını ilk kez açtı

Evimin sade, basit, neredeyse boş olması gerekiyor ⁠– zihnimin aksine. Etrafta görmeye tahammül edebildiğim tek şeyler kitaplarım veya belki masam biraz dağınık olabilir. Hepsi bu" dedi.

Serenay Sarıkaya evinin kapılarını ilk kez açtı

Sarıkaya, "Evi ilk gördüğümde bambaşka bir şeydi. Evimin tapınağım gibi hissetmesi benim için çok önemliydi; karanlık, rahat yerleri severim bir nevi.

Serenay Sarıkaya evinin kapılarını ilk kez açtı

Evim kabuğumdur, kabuğuma girdiğimde güvende hissederim" diye konuştu.

Serenay Sarıkaya evinin kapılarını ilk kez açtı
Devasa perdelerin olduğu yatak odasında yatağın tam üzerinde yer alan ayna da gözlerden kaçmadı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ivana Chubbuck'ın İstanbul atölyesi, yabancı oyuncuların yeni rotası oldu!
  Hayatın İçinden

Ivana Chubbuck'ın İstanbul atölyesi, yabancı oyuncuların yeni rotası oldu!

Türkan Şoray: "Hep şarkılar söylediğimiz bir dünya olsun"
  Magazin

Türkan Şoray: "Hep şarkılar söylediğimiz bir dünya olsun"

TürkMedya Dijital’de magazin atılımı
  Hayatın İçinden

TürkMedya Dijital’de magazin atılımı

Erdal Beşikçioğlu, Tamer Karadağlı'nın "Lale Devri bitti" açıklamasına cevap verdi!
  Magazin

Erdal Beşikçioğlu, Tamer Karadağlı'nın "Lale Devri bitti" açıklamasına cevap verdi!

Yusuf Güney'den 'delilik' itirafı
  Magazin

Yusuf Güney'den 'delilik' itirafı

Cansu Tosun: "Ancak biz değiştiriz bunu"
  Magazin

Cansu Tosun: "Ancak biz değiştiriz bunu"