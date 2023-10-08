  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan'ın Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile görüntülenmesi hakkında ilk kez konuştu

Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan'ın Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile görüntülenmesi hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan'ın Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile görüntülenmesi hakkında ilk kez konuştu

Snob Magazin'in ortaya çıkardığı Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın görüntüleri hakkında Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu.

Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan'ın Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile görüntülenmesi hakkında ilk kez konuştu
Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun, 2. Sayfa'ya: "Her şey doğru. Konuşucak bir durum yok. Allah’a havale ediyorum onları" demişti.

 Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan'ın Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile görüntülenmesi hakkında ilk kez konuştu

Serpil Tosun ile Ümran Seyhan, yazlıktan yakın arkadaş oldukları ortaya çıkmıştı.

 Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan'ın Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile görüntülenmesi hakkında ilk kez konuştu

Sarıkaya konuyla ilgili, "Benim bununla ilgili birşey söylemem doğru olmaz. Vallahi olmaz" ifadelerini kullandı… ( tv100 Magazin Hattı Barış Ağil - Cengizhan Dönmez)

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Wilma Elles anne oldu
  Magazin

Ünlü oyuncu Wilma Elles anne oldu

Melek Mosso nikahtan hemen sonra konser verecek! Sahne alma sebebi ise alkışlattı
  Magazin

Melek Mosso nikahtan hemen sonra konser verecek! Sahne alma sebebi ise alkışlattı

Ünlü çift Alina Boz ile Umut Evirgen aşka geldi
  Magazin

Ünlü çift Alina Boz ile Umut Evirgen aşka geldi

Selçuk Yöntem hayalini gerçekleştirdi  
  Magazin

Selçuk Yöntem hayalini gerçekleştirdi  

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney Türkiye'yi terk edeceğini açıkladı
  Magazin

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney Türkiye'yi terk edeceğini açıkladı

'Pembe Pırlantalar' izleyiciden tam not aldı
  Kültür - Sanat

'Pembe Pırlantalar' izleyiciden tam not aldı