 Seren Serengil, Ümran Seyhan ve Kenan Tosun hakkında konuştu!

Seren Serengil ve sevgilisi Mustafa Tohma, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Koronavirüsün Eris varyantı için, "Beni koruyan aşından çok, çocukluğumdan beri köpeklerim. Benim kanımdaki mikrop bakteri devamlı savaştığı için yani bana bir şey yapmadı. Beni köpeklerim korudu diye düşünüyorum. Onlardan bana zaten geçen geçmiş. İtalya’da da yedi köpekleriyle yaşayan hamile bir kadın o yüzden Covid olmamış. Kalabalığı hiç sevmiyorum ve çok içine de girmiyorum. Ben çok insanlarla temas halinde değilim, daha çok hayvanlarla temas halindeyim onlardan da bana hiç bir şey geçmiyor" ifadelerini kullandı.

Seren Serengil, Snob Magazin'in ortaya çıkardığı Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un görüntülenmesi hakkında konuştu.

Serengil, "Hem arkadaşlık edip hem arkadaşının kocasına bakmak bizim defterimizde yok. Bazen anne baba mesuliyet gerektirir. Ki çocuğun varsa öncelikle olarak onların hayatı ve itibarı, onların onurları ve gururları çok önemli. Niye annesinden dolayı Serenay’dan nefret edilsin? Niye Cansu’nun annesi, Serenay’ın annesi yüzünden mutsuz olsun? Kaç yıllık evlilikleri var. Dolayısıyla anne babalar bu saatten sonra aşkı meşki bıraksınlar demiyorum ama etraflarına zarar vermesinler. O iki kızın kabahati yok bu işte" dedi.

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