'Seren Serengil Acil' YouTube programı bugün başladı. Deniz Uğur’un Reha Muhtar i,le ilgili olay açıklamaları gündeme bomba gibi düştü...
Seren Serengil Reha Muhtar’ın elinde alkol şişesiyle, "Bu dükkana giremezsin" dediği garsonun görüntülerini yayınladı. Deniz Uğur babasının yanında alkolik olan 13 yaşındaki kızının ölümden döndüğünü, kızının babasını görmek istemediğini, onu dövdüğünü ve onun evinde alkole alıştığını açıkladı. Reha Muhtar’ın akli dengesinin yerinde olmadığının, şizofreni başlangıcı olduğunu ve alkolik olduğunu, çocukların onun yanında olmaması gerektiğini açıkladı.
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