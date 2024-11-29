Seren Serengil: Hayvan hakları için siyasete girebilirim

RAHİBELERLE OKUDUM

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Seni seven ama belli edemeyen bir anne figürü var hayatında desek doğru olur mu?" sorusunu Seren Serengil "Annem beni o kadar disipline etmeye çalıştı ki rahibelerin olduğu bir okulda okuyup annemin en iyisi sen olmalısın baskısı, onun istediği yönde gelişmedi, içimden bir assolist çıktı. Mükemmel ama çok mutsuz bir anne ile büyüdüm. Annem babamı unutamadı." diyerek yanıtladı.

HAYVANLAR İÇİN 'YAŞAM HAKKI DERNEĞİ'Nİ KURDUM

Ezmeci'nin "Hayvanlar için bir dernek kurdun. Nasıl gidiyor çalışmalar? " sorusuna Serengil "Hayvan sevgimi kimse sorgulayamaz. Çok seviyorum bu canları. "Seren'in Melekleri Yaşam Hakkı Derneğini" kurdum. Ben bir aktivistim. Hayvan hakları savunucusuyum. Onlar için siyasete girebilirim." dedi.

ZENGİN KİŞİLERLERDEN HEP KAÇTIM

Uzman Psikolog Esra Ezmeci "Hayatına giren erkeklerde sadece sevgi aradığını her zaman vurguluyorsun. Bu durum babandan dolayı mı? " sorusuna şöyle cevap verdi: Babam çok zengin ve şöhretliydi. Babamın etrafında hep yancılar, kadınlar vardı ve annemi aldattı. Ben de hayatıma giren erkeklerin çok parası olmazsa beni aldatmazlar diye düşündüm.

HAYATIMDAKİ KİŞİYLE AYRI AYRI UYUYORUZ

Köpeklerimle uyuduğum için hayatımdaki kişiyle ayrı ayrı uyuyoruz.

ANNEMLE UYUŞTURUCU YÜZÜNDEN HAPSE GİRDİK HABERİ ÇOK ÜZDÜ

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Seni en çok üzen asılsız haber hangisi oldu? " sorusuna karşılık Seren Serengil " Uyuşturucudan dolayı annesiyle hapis yattı haberi" diyerek yanıtladı.

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