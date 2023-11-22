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SnobMagazin.com

Seren Serengil'den Işın Karaca'ya şok yorum!

Seren Serengil'den Işın Karaca'ya şok yorum! İşte detaylar...

Seren Serengil'den Işın Karaca'ya şok yorum!

Işın Karaca, Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programında "Ses var bende, sesimi bir yere sığdıramıyorum, sen de vücut kullanıyorsun" diyerek dekolte giyinen meslektaşlarına gönderme yaptı.

Seren Serengil'den Işın Karaca'ya şok yorum!
Snob Magazin'in Instagram hesabındaki habere ise Seren Serengil'den cevap geldi.

Seren Serengil'den Işın Karaca'ya şok yorum!
Seren Serengil, açıklama yapan Karaca'ya tepki gösterdi.

Seren Serengil'den Işın Karaca'ya şok yorum!
Serengil, "Ay Işın'cım ya sende olsa sende kullanırsın da olamadığı için düşmansın güzel kadınlara... Sesinde iyi bir vokal sesi bir şarkının her yeri bağırarak söylenmez sen iyi bir vokalisti ama şarkının bütününü söylediğinde insanlar çok kötü bir zenci gırtlak taklidi duyuyor ve bence bundan rahatsız oluyor. Şarkı söylemek bağırmak değildir zaten her bağıran da şarkıcı değildir. Başarı olamadığına göre suçu Gülşen de Sıla da arama... Suçu kendinde arama senin malzeme bu kadar bununla mutlu ol" diyerek, göndermede bulundu.

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