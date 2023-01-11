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Seren Serengil, Beyaz TV'den Ayrıldı mı? İşte Son Dakika Açıklaması...

Ünlü isim Seren Serengil, uzun süredir yer aldığı Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programından mobbing yüzünden ayrıldığını sosyal medya hesaplarından açıkladı. İşte haberin detayları...

Seren Serengil, Beyaz TV&#039;den Ayrıldı mı? İşte Son Dakika Açıklaması...

Seren Serengil, uzun süredir yer aldığı Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programından ayrıldığını açıkladı. Ünlü isim, mobbinge uğradığını söyledi.
Seren Serengil, Beyaz TV&#039;den Ayrıldı mı? İşte Son Dakika Açıklaması...
Instagram'dan açıklama yapan Serengil, "Uzun zamandır süregelen birtakım olaylarla birlikte her sabah Beyaz TV'de yorumculuğunu yapmakta olduğum 'Söylemezsem Olmaz' isimli programdan bu sabah itibarıyla tüm yasal haklarımı saklı tutarak bulunmaktayım. Programdaki diğer yorumcular ve yapımcı tarafından sözlü, psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle kişilik haklarımın, kamuoyu önündeki itibarımın, ismimin marka değerinin ve siz sayın izleyicilerimin gözündeki varlığımın zarar görmemesi adına bu kararı almış bulunmaktayım" dedi.
Seren Serengil, Beyaz TV&#039;den Ayrıldı mı? İşte Son Dakika Açıklaması...
Sözlerine devam eden Serengil, "Her şeye, tüm mobbbing ve baskılara rağmen bütün özverim, iyi niyetim ve anlayışımla devam ettiği programda, uzun zamandır Beyaz TV dışında başkaca bir çalışma hayatı olmamış kişileri, yapımcıyı ve diğer arkadaşlarımı da düşünerek bundan sonra başka bir yerde iş bulma imkanlarının piyasa koşulları gereği zor olduğunu bildiğimden kimsenin kazancıyla, çalışma hayatıyla en önemlisi de ekmeğiyle de oynamak gibi bir düşüncem olmayacağından bugüne kadar birçok farklı projede yer almış birisi olarak tarafımın böyle endişeleri bulunmadığından hiç kimseyi bir tercih yapmaya zorlamaksızın sulhen çözüm üretmek için çok babalamış olsam da katlanmak zorunda kaldığım, her gün dozu daha da artan ve son aşamada şahsıma, aileme yapılan hakaretler ve kişilik haklarıma yapılan ihlaller ile tüm bunlara yapım ekibi tarafından da göz yumulmasa sebebiyle ddaha fazla olanlara tahammülüm kalmadığından aynı zamanda da durumdan sağlığımın da kötü yönde etkilenmesi üzerine programdan ayrıldığımı beni seven, soran, hatır bilen tüm değerli seyircilerim ve takipçilerim ile paylaşırım" ifadelerini kullandı.
Seren Serengil, Beyaz TV&#039;den Ayrıldı mı? İşte Son Dakika Açıklaması...

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