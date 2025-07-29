  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Seren Akıska yeni klibinde Tanyeli’yi unutmadı

Seren Akıska yeni klibinde Tanyeli’yi unutmadı. İşte detaylar...

Seren Akıska yeni klibinde Tanyeli’yi unutmadı

Seren Akıska 40 günde çıkardığı iki yeni şarkı ve iki klip ile müzik dünyasında adından söz ettiriyor.

 Seren Akıska yeni klibinde Tanyeli’yi unutmadı

Şarkıcı Seren Akıska, geçtiğimiz ay piyasada çıkardığı “Saraydan” şarkıcı ile büyük beğeni topladı.

 Seren Akıska yeni klibinde Tanyeli’yi unutmadı

Müzik çalışmalarına ara vermeden devam eden Seren Akıska, şimdi de sözleri kendisine ait olan yeni şarkısı “Safsata” ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

 Seren Akıska yeni klibinde Tanyeli’yi unutmadı


Müziği ve aranjesi Sonat Sözer’e ait olan şarkıyı kliplendiren Akıska, yeni klibinde uzun yıllar dans dersleri aldığı arkadaşı Tanyeli’yi de unutmadı.

Seren Akıska yeni klibinde Tanyeli’yi unutmadı
Erkan Nas yönetmenliğinde, Kartepe’de özel bir doğal platoda çekilen klipte Tanyeli’den öğrendiği dans figürlerine yer veren Akıska, “Bu klibimde özellikle yakın zamanda kaybettiğimiz arkadaşım Tanyeli için dans ettim.

 Seren Akıska yeni klibinde Tanyeli’yi unutmadı

Çünkü sanatçıyı yaşatan arkasında bıraktığı sanatıdır” dedi.

Seren Akıska yeni klibinde Tanyeli’yi unutmadı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Elif Çohaz’dan yazın ruhunu taşıyan yeni şarkı: Yelkenler
  Magazin

Elif Çohaz’dan yazın ruhunu taşıyan yeni şarkı: Yelkenler

Bruksizm hakkında bilmeniz gereken her şey
  Yaşam - Sağlık

Bruksizm hakkında bilmeniz gereken her şey

Adım Farah İtalya'da
  Magazin

Adım Farah İtalya'da

Alex Tataryan’dan 20 yıl sonra duygusal bir geri dönüş
  Magazin

Alex Tataryan’dan 20 yıl sonra duygusal bir geri dönüş

Serkan Kaya Bodrum’u coşturdu
  Magazin

Serkan Kaya Bodrum’u coşturdu

Biran Damla Yılmaz evleniyor
  Magazin

Biran Damla Yılmaz evleniyor