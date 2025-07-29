 Seren Akıska yeni klibinde Tanyeli’yi unutmadı

Seren Akıska 40 günde çıkardığı iki yeni şarkı ve iki klip ile müzik dünyasında adından söz ettiriyor.

Şarkıcı Seren Akıska, geçtiğimiz ay piyasada çıkardığı “Saraydan” şarkıcı ile büyük beğeni topladı.

Müzik çalışmalarına ara vermeden devam eden Seren Akıska, şimdi de sözleri kendisine ait olan yeni şarkısı “Safsata” ile müzikseverlerin karşısına çıktı.



Müziği ve aranjesi Sonat Sözer’e ait olan şarkıyı kliplendiren Akıska, yeni klibinde uzun yıllar dans dersleri aldığı arkadaşı Tanyeli’yi de unutmadı.



Erkan Nas yönetmenliğinde, Kartepe’de özel bir doğal platoda çekilen klipte Tanyeli’den öğrendiği dans figürlerine yer veren Akıska, “Bu klibimde özellikle yakın zamanda kaybettiğimiz arkadaşım Tanyeli için dans ettim.

Çünkü sanatçıyı yaşatan arkasında bıraktığı sanatıdır” dedi.

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