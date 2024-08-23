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Serel Yereli Türk Bayrağı'nın altındaki bikinili pozuna gelen tepkiye cevap verdi

Serel Yereli Türk Bayrağı'nın altındaki bikinili pozuna gelen tepkiye cevap verdi. İşte detaylar...

Serel Yereli Türk Bayrağı'nın altındaki bikinili pozuna gelen tepkiye cevap verdi

Serel Yereli ve sevgilisi Oğul Avcı ile Türk Bayrağı'nın altında bikinili poz vermesi tepki çekmişti.

Serel Yereli Türk Bayrağı'nın altındaki bikinili pozuna gelen tepkiye cevap verdi
Oyuncu, tepkilere cevap verdi.

 Serel Yereli Türk Bayrağı'nın altındaki bikinili pozuna gelen tepkiye cevap verdi

Yereli, "Bu bayrak sayesinde özgürce denizime giriyorum, topraklarımda koşup oynuyorum, kimi öpeceğimi ben seçiyorum.

Serel Yereli Türk Bayrağı'nın altındaki bikinili pozuna gelen tepkiye cevap verdi

Bu bayrak sayesinde haklarım var gölgesinde özgürlükle dilediğim hayatı yaşıyorum" diye yazdı.

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