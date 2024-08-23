 Serel Yereli Türk Bayrağı'nın altındaki bikinili pozuna gelen tepkiye cevap verdi

Serel Yereli ve sevgilisi Oğul Avcı ile Türk Bayrağı'nın altında bikinili poz vermesi tepki çekmişti.



Oyuncu, tepkilere cevap verdi.

Yereli, "Bu bayrak sayesinde özgürce denizime giriyorum, topraklarımda koşup oynuyorum, kimi öpeceğimi ben seçiyorum.

Bu bayrak sayesinde haklarım var gölgesinde özgürlükle dilediğim hayatı yaşıyorum" diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.