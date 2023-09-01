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Serdar Ortaç'tan sürpriz proje

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan sürpriz proje... İşte haberin detayları...

Serdar Ortaç'tan sürpriz proje

Hazırlıkları devam eden ve önümüzdeki aylarda çıkması planlanan ‘Hakkı Yalçın Şarkıları’ isimli albümün ilk sinyali Serdar Ortaç’la verildi. Ortaç, bu çalışma kapsamında yıllar geçmesine rağmen hala hit olan parça “Jest Oldu” yu seslendirdi.

Serdar Ortaç'tan sürpriz proje
Milyonların kalbinde taht kuran, taptaze enerjisiyle içleri kıpır kıpır eden “Jest Oldu”, Ortaç’ın yorumuyla bir kez daha hayat buldu. Ünlü popçunun performansıyla bir yandan modern bir soluk kazanan parça, bir yandan da 90’lı yıllara selam gönderecek.

Serdar Ortaç'tan sürpriz proje
Ortaç, müzik dünyasına damgasını vuracak yeni çalışmasıyla hayranlarını anılara yolculuğa çıkaracak. Sözleri duayen isim Hakkı Yalçın’a, bestesi ünlü sanatçı Mustafa Sandal'a ait olan şarkının düzenlemesini ise Ceyhun Çelikten üstlendi. “Jest Oldu” şarkısının video klibinin yönetmen koltuğunda ise Erkan Nas yer aldı. “Jest Oldu” 1 Eylül itibariyle tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında…

Serdar Ortaç'tan sürpriz proje

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