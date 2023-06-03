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Serdar Ortaç'tan sürpriz proje

Ünlü oyuncu Serdar Ortaç, sürpriz bir projeye imza atıyor. İşte haberin detayları...  

Serdar Ortaç'tan sürpriz proje

Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam Maslak Yeni Gazino’da sahne aldı.

Serdar Ortaç'tan sürpriz proje
Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ortaç “Yeni Gazino sahnesini çok seviyorum. Burada sezon boyu konser verdim. Yazın da Almanya turnem başlıyor. Almanya’ya gideceğim. Sonrasında da Türkiye’de yazlık yerlerde konserlerim olacak.” dedi.

Serdar Ortaç'tan sürpriz proje
Yeni projelerinden de bahseden Ortaç “Rapçi Çakal ile bir düet projem olacak. Güzel, farklı bir düet bekliyor sevenlerimizi. Onun hazırlığı içerisindeyiz.” dedi.

Serdar Ortaç'tan sürpriz proje
2.5 ay önce kardeşi Serkan’ı kaybeden Ortaç, Mehmet Çevik ile düet yaptığı ‘Bilsem Ki’ şarkısının klip çekimlerindeki tabut sahnesinde zor anlar yaşamıştı. Senaryo gereği klipte Mehmet Çevik ile tabut taşıyan Serdar Ortaç, yaşadığı üzüntüden dolayı çekimleri tamamlayamamıştı. Bunun sorulması üzerine ise Ortaç “O tabut olayı yönetmenin fikriydi. Yani hatırlamıyorum bile o sahneyi ama güzeldi.” dedi.


Röportaj bitimi kendisini bekleyen dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan Ortaç, sahnede sürprizi de verdi. Ortaç “Hastalığımı tamamen atlatmamın şerefine bu gece sizler ile eğleneceğiz ve kutlayacağız.” dedi.

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