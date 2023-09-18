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Serdar Ortaç’tan Karadeniz çıkarması

Serdar Ortaç’tan Karadeniz çıkarması... İşte haberin detayları...

Serdar Ortaç’tan Karadeniz çıkarması

Serdar Ortaç, Karadeniz turnesi için geri sayıma başladı.

Serdar Ortaç’tan Karadeniz çıkarması
Serdar Ortaç, Safran Yapım Organizasyon tarafından gerçekleşecek konserlerin startını 12 Ekim’de Trabzon’da verecek. 3 şehir gezecek olan Ortaç, 13 Ekim Ordu ve 14 Ekim Samsun konserleri ile sevenleriyle buluşacak.

Serdar Ortaç’tan Karadeniz çıkarması

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