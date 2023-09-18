Serdar Ortaç’tan Karadeniz çıkarması

Serdar Ortaç, Karadeniz turnesi için geri sayıma başladı.



Serdar Ortaç, Safran Yapım Organizasyon tarafından gerçekleşecek konserlerin startını 12 Ekim’de Trabzon’da verecek. 3 şehir gezecek olan Ortaç, 13 Ekim Ordu ve 14 Ekim Samsun konserleri ile sevenleriyle buluşacak.

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