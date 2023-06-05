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Serdar Ortaç'tan evlilikle ilgili şok laf!  

Beş yıl evli kaldığı İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019 yılında boşanan Serdar Ortaç'ın evlilikle ilgili lafı dikkat çekti. İşte detaylar...

Serdar Ortaç'tan evlilikle ilgili şok laf!  

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam ikinci kez Serdar Ortaç’ı ağırladı.

Serdar Ortaç'tan evlilikle ilgili şok laf!  
Ara ara yağan yağmura aldırış etmeyen pop müziğin ünlü ismi ve Kuruçeşme dinleyicisi eğlenceye, dansa doydu.

Serdar Ortaç'tan evlilikle ilgili şok laf!  

Kuruçeşme Açıkhava sahnesine 15 gün arayla ikinci kez adım atan Serdar Ortaç yine izdiham yarattı.

Serdar Ortaç'tan evlilikle ilgili şok laf!  
Biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen konserinde sevenleri salonu bir kez daha tıklım tıklım doldurdu.

Serdar Ortaç'tan evlilikle ilgili şok laf!  

“Gıybet” şarkısıyla konserine başlayan Ortaç, yıllardır dillerden düşmeyen hit’lerini müzikseverler ile hep birlikte söyledi.

Serdar Ortaç'tan evlilikle ilgili şok laf!  

Konser sırasında hayranları ile sohbet etmeyi ihmal etmeyen ünlü popçu, “Evlilik akıl hastası işi, deliliktir.” sözlerinin ardından ‘İki Deli’ şarkısını tüm evli dinleyicilerine ithafen söyledi. Her konserinde olduğu gibi şarkıları ve enerjisi ile hayran bırakan Serdar Ortaç ve Kuruçeşme Açıkhava sahnesi eğlenmek isteyen binlerce müzikseverin yine vazgeçilmezi oldu.

Serdar Ortaç'tan evlilikle ilgili şok laf!  
Yağmurlu havayı şarkılarıyla ısıtan ünlü popçu, oyun havalarına da yer verdiği repertuvarıyla hayranlarını yerine oturmadı. Yaklaşık iki buçuk saat kaldığı sahnede dansçılarının da şovuyla görsel bir şölenin yaşandığı gecede müzikseverler eğlenceye doydu.

Başarılı popçu Serdar Ortaç, yoğun istek üzerine 15 Haziran’da tekrar Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde…

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