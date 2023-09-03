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Serdar Ortaç'tan ağza alınmayacak küfürler! Canlı yayını izleyen herkes şok oldu!

Serdar Ortaç'tan ağza alınmayacak küfürler! Canlı yayını izleyen herkes şok oldu! İşte detaylar...

Serdar Ortaç'tan ağza alınmayacak küfürler! Canlı yayını izleyen herkes şok oldu!

Serdar Ortaç, TİkTok'ta canlı yayın açtı. Şarkıcı, ağıza alınmayacak küfürler etti. Ortaç, "Türkiye'de TikTok'u yasaklatmazsam o.... çocuğuyum. Sen koskoca Selçuklu'dan Osmanlı'ya 3500 yıllık Türk milletini dize getireceğini mi sanıyorsun?" diyerek, sürekli küfürler etti.

Serdar Ortaç'tan ağza alınmayacak küfürler! Canlı yayını izleyen herkes şok oldu!
Şarkıcının videosu sosyal medyada gündem oldu.

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