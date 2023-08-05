Serdar Ortaç sahnesinde İbrahim Erkal’ı andı

Boğaz’ın muhteşem atmosferinde dansçıları, orkestrası ve hitleriyle 7. kez mekanı hınca hınç doldurdu. Geçtiğimiz sene Kuruçeşme Sahnesi’nde tam 13 konser veren ünlü sanatçı, bu sene de rekora koşuyor.

Binlerce kişinin alkışları eşliğinde sahneye çıkan Serdar Ortaç, en sevilen hitlerinden biri olan ‘Mesafe’ parçası ile konserin startını verdi. Ünlü popçu, geçmişten bugüne unutulmayan şarkılarından oluşan repertuarı ile eşsiz bir müzik şöleni yaşattı.

Serdar Ortaç’ın müzikseverlere bir de sürprizi vardı. İbrahim Erkal’ın anısına yapılan ‘Hürmet’ albümündeki ‘Sen Aldırma’ isimli parçayı kendi has yorumuyla seslendirdi. Ortaç, duygu dolu şarkıyla Kuruçeşme Açıkhava dinleyicisinden tam not aldı.

Ünlü popçu, Kuruçeşme Açıkhava’da hayranlarıyla sekizinci buluşmasını ise 18 Ağustos’ta gerçekleştirecek.

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