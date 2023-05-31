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Serdar Ortaç'ın zor anları! Sahneyi çekemedi!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, klip çekimlerini bakın neden tamamlayamadı? İşte haberin detayları...

Serdar Ortaç'ın zor anları! Sahneyi çekemedi!

Mehmet Çevik ve Serdar Ortaç'ın merakla beklenen düet projesi "Bilsem Ki" Avrupa müzik etiketiyle 2 Haziran’da tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Serdar Ortaç'ın zor anları! Sahneyi çekemedi!

Serdar Ortaç’ın 1999 yılında yayınladığı 12 şarkılık albüme adını veren “Bilsem Ki”, Berk Telkıvıran’ın düzenlemesi ve Mehmet Çevik’in güçlü yorumu ile yeniden müzikseverler ile buluştu. Müzik piyasasının sabırsızlıkla beklediği “Bilsem Ki” şarkısının klibi ünlü marka danışmanı Selim Akar imzası ile film tadındaki fütüristlik tarzı ile oldukça iddialı.

Serdar Ortaç'ın zor anları! Sahneyi çekemedi!
Beykoz Kundura Fabrikasında çekimleri gerçekleştirilen video klipte 6 kişilik cast ekibinin yanı sıra 40 kişilik teknik ekip görev aldı. “Bilsem Ki” nin görüntü yönetmenliğini Varol Şahin yaparken styling çalışması ise Erdal Güvenç tarafından yapıldı. Karakaya Global Garaj’a ait 10 adet milyonluk klasik arabaların ve özel eğitimli bir atın kullanıldığı klipte ikiliye model Cassi eşlik etti.

Serdar Ortaç'ın zor anları! Sahneyi çekemedi!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç kardeşi Serkan Ortaç'ın 40'ı çıkmadan Mehmet Çevik ile düet projesi "Bilsem Ki" ‘nin klip çekimlerinde buluşması tepki çekmişti. Klip çekimlerinde Mehmet Çevik ile senaryo gereği olan tabutlu sahnelerde Ortaç’ın hüzünlenmesinden dolayı tamamlanamadı ve Ortaç’ın tabut sahnelerinin birçoğu klip yönetmeni Selim Akar tarafından iptal edildi. Üzüntüsünü belli etmemeye çalışan Ortaç’ı zorlayan bu sahneler tamamlanamadan klip bitirildi. 2 sene önce anlaştığı, 6 kere iptal ettiği klip çekimlerini iptal etmemesi çok tartışılan Ortaç’ın klip çekimlerinde üzüntüsünden dolayı 2 saat kaldığı ortaya çıktı.

Serdar Ortaç'ın zor anları! Sahneyi çekemedi!

Bu iki isim, müzikal stillerini ve büyük enerjilerinin birleştirdiği " Bilsem Ki “Avrupa Müzik” etiketiyle etiketiyle yayımlandı. Uzun süredir beklenen bu iş birliğinin klibide yayında.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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