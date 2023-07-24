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Serdar Ortaç’ın turne heyecanı!

Serdar Ortaç’ın turne heyecanı!

Serdar Ortaç’ın turne heyecanı!

Pop müziğin başarılı ismi Serdar Ortaç, Türkiye'nin dört bir yanındaki hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor.

Serdar Ortaç’ın turne heyecanı!
Tüm konserlerinde biletleri yok satan, mekanları hınca hınç dolduran ünlü sanatçı sevenlerinin ilgisine kayıtsız kalamadı ve beklenen müjdeyi verdi.

Serdar Ortaç’ın turne heyecanı!
Tukaş Yaz Konserleri kapsamında müzikseverlerle bir araya gelecek olan Ortaç, Türkiye turnesiyle yaza damgasını vuracak. Tukaş’ın kuruluşunun 61. yılına özel tam 61 konser verecek olan ünlü sanatçı, tüm Türkiye’yi dolaşacak. Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşecek olan turnenin startını ünlü sanatçı 29 Temmuz’da Altınoluk Amfi Tiyatrosu’nda verecek.

Serdar Ortaç’ın turne heyecanı!
Serdar Ortaç, 90’lardan bugüne en sevilen parçalarını seslendirerek müzikseverleri zamanda yolSerdar Ortaç’ın turne heyecanı!culuğa çıkaracak.

 

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