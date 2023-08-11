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Serdar Ortaç'ın kadınlar hakkında söylediği sözler tepki çekti!

Serdar Ortaç'ın kadınlar hakkında söylediği sözler tepki çekti!

Serdar Ortaç'ın kadınlar hakkında söylediği sözler tepki çekti!

Son dönemlerde TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla gündem olan Serdar Ortaç yine olay oldu. Hem erkekleri hem kadınları hedef alan Ortaç daha önce evine haciz gönderen eski karısı Chloe Loughnan'ı da hedef aldı.

 Serdar Ortaç'ın kadınlar hakkında söylediği sözler tepki çekti!

Kadınlara dair sözleri büyük tepki çeken Ortaç, eski karısını da pas geçmedi.

Serdar Ortaç'ın kadınlar hakkında söylediği sözler tepki çekti!

"İpleri bu kadar vermeyin lan ayıp yazık lan erkeklere ben verdim eski karıma tüm ipleri ne oldu ağzıma s..tı. Ne oldu iki tane göğsü var diye. Kıza çiçek gönderdim kız cevap veriyor; teşekkür ederim..." dedi. Ortaç'ın sözleri sosyal medyada tepki çekti.

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