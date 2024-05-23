 Serdar Ortaç'ın hali üzdü

Serdar Ortaç, Harbiye'de sahneye sarhoş çıktı.

Ayakta durmakta zorlanan şarkıcıyı, dansçıları tuttu.

Ortaç, "Sarhoş oldum. İçkinin Allah belasını versin" dedi. Şarkıcıyı dansçıları taşıdı.

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