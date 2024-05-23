  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Serdar Ortaç'ın hali üzdü

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın hali üzdü... İşte detaylar...

Serdar Ortaç'ın hali üzdü

Serdar Ortaç, Harbiye'de sahneye sarhoş çıktı.

 Serdar Ortaç'ın hali üzdü

Ayakta durmakta zorlanan şarkıcıyı, dansçıları tuttu.

 Serdar Ortaç'ın hali üzdü

Ortaç, "Sarhoş oldum. İçkinin Allah belasını versin" dedi. Şarkıcıyı dansçıları taşıdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Emre Karayel gösterimden erken ayrıldı
  Magazin

Emre Karayel gösterimden erken ayrıldı

Bu yaz müziğin kalbi BtcTurk Vadi’de atacak
  Hayatın İçinden

Bu yaz müziğin kalbi BtcTurk Vadi’de atacak

Cem Özer'den estetik göndermesi!
  Magazin

Cem Özer'den estetik göndermesi!

Güzellik Rutininizin İki Yıldızı: Göz Kremi ve Yüz Temizleme Jeli
  Yaşam - Sağlık

Güzellik Rutininizin İki Yıldızı: Göz Kremi ve Yüz Temizleme Jeli

Breitling’den Babalar Günü’ne özel saat seçkisi
  Güncel

Breitling’den Babalar Günü’ne özel saat seçkisi

Yaz mevsiminin kapıları Palladium AVM’de aralanıyor
  Magazin

Yaz mevsiminin kapıları Palladium AVM’de aralanıyor