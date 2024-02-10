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Serdar Ortaç aşkını itiraf etti! Gönlünü 'Survivor' yarışmacısına kaptırdı

Serdar Ortaç aşkını itiraf etti! Gönlünü 'Survivor' yarışmacısına kaptırdı. İşte detaylar...

Serdar Ortaç aşkını itiraf etti! Gönlünü 'Survivor' yarışmacısına kaptırdı

Serdar Ortaç, 2014 yılında evlendiği İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019'da boşanmıştı. Şarkıcı, daha sonra meslektaşı Seçil Gür'le 1.5 yıl aşk yaşamıştı.

Serdar Ortaç aşkını itiraf etti! Gönlünü 'Survivor' yarışmacısına kaptırdı
Ortaç, daha sonra hayatını kimseyi almamıştı. Şarkıcı, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdı.

Serdar Ortaç aşkını itiraf etti! Gönlünü 'Survivor' yarışmacısına kaptırdı
Ortaç, "Ben hayatımın kadınını buldum. Çok güzel şeyler yaşıyorum" dedi.

 

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