 Serap Paköz'den proje açıklaması!

Serap Paköz, Nişantaşı Citys'te objektiflere takıldı.

Sunucu, valeden aracını beklerken, oturup dinlenmeyi tercih etti.

Paköz, aracı gelene kadar kısa süre gazetecilerle sohbet etti.

Diş doktorundan çıktığını belirten sunucu, "Şu sıralar bir şey yapmıyorum. Dinleniyorum" dedi.

Tarzıyla dikkat çeken Paköz, aracı geldikten sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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