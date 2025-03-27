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Serap Paköz'den proje açıklaması!

Ünlü sunucu Serap Paköz'den proje açıklaması! İşte detaylar...

Serap Paköz'den proje açıklaması!

Serap Paköz, Nişantaşı Citys'te objektiflere takıldı.

Serap Paköz'den proje açıklaması! 

Sunucu, valeden aracını beklerken, oturup dinlenmeyi tercih etti.

 Serap Paköz'den proje açıklaması!

Paköz, aracı gelene kadar kısa süre gazetecilerle sohbet etti.

 Serap Paköz'den proje açıklaması!

Diş doktorundan çıktığını belirten sunucu, "Şu sıralar bir şey yapmıyorum. Dinleniyorum" dedi.

Serap Paköz'den proje açıklaması!

Tarzıyla dikkat çeken Paköz, aracı geldikten sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı. 

 

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