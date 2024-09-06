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Serap Paköz'den gündüz kuşağı programları için çarpıcı açıklama!

Serap Paköz'den gündüz kuşağı programları için çarpıcı açıklama! İşte detaylar...

Serap Paköz'den gündüz kuşağı programları için çarpıcı açıklama!

Serap Paköz, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Serap Paköz'den gündüz kuşağı programları için çarpıcı açıklama!
Sunucu, "Son dönemdeki ekrandaki formatları nasıl buluyorsunuz?" sorusuna, "Hiç izlemiyorum. Zaten benim yaptığım tarz programlar yapılıyor, onlar da izleniyor" yanıtını verdi.

 Serap Paköz'den gündüz kuşağı programları için çarpıcı açıklama!

Gündüz kuşağı programların eleştirilmesine sunucu, "Her şey eleştiriliyor. O zaman dizilerdeki sahnelerin birçoğunu kaldırmaları lazım. Silahsızlanmayı özendirmemiz gerekirken, dizilerde de silahlar konuşuluyor. Kabadayı tipler, aldatmalar. Her şey dizilerde de var.

Serap Paköz'den gündüz kuşağı programları için çarpıcı açıklama!
En azından bu programlar gerçeği yansıtıyor, sesini duyuramayanlar sesini duyuruyor. Çözüme odaklı ise faydalı... Çok fazla programlar çözülüyor, onu niye göz ardı ediyor insanlar" yanıtını verdi.

 Serap Paköz'den gündüz kuşağı programları için çarpıcı açıklama!

Sunucu, "Gündüz kuşağı programındaki rakiplerinizi izliyor musunuz?" sorusuna, "Sabahları haber açıyorum. Akşam dijital platformdaki işlere bakıyorum. O programlardan yoruldum, hiç izlemiyorum gündüz kuşağını... Format beni yordu. Üçüncü sayfa haberlerine bile bakamıyorum artık.

Serap Paköz'den gündüz kuşağı programları için çarpıcı açıklama!
Eğitici ve sosyal içerikli diziler, filmler izliyorum. Haberleri kaçırmıyorum" cevabını verdi.

Serap Paköz'den gündüz kuşağı programları için çarpıcı açıklama!
DÜNYANIN EN İYİ BABASI...
Soyadını değiştirdiği için eski eşi Sümer Ezgi'yle arasında problem olduğu söylentilerine Paköz, "Çok oldu değiştireli... Bir süre ekranda yoktum, o zaman insanlar farkında değildi. Ekrana dönünce kızlık soyadıma döndüğümü gördüler.

Serap Paköz'den gündüz kuşağı programları için çarpıcı açıklama!
36 yaşında kızım var ondan. Dünyanın en iyi babası... O ve ben yeni hayat kurduk. Çok düzgün ve medeni bir insandır. Öyle bir şey gereksinim duydular. Hukuk öyle karar verdi.

Serap Paköz'den gündüz kuşağı programları için çarpıcı açıklama!
Adaletin kestiği parmak acımaz. Aslan gibi soyadım var. Soyadı nedir ki?" ifadelerini kullandı.

Serap Paköz'den gündüz kuşağı programları için çarpıcı açıklama!
Estetikle ilgili gündemden düşmeyen sunucu, "Botoks ve cilt bakımı yaptırıyorum. Estetik her dakika yaptırılacak bir şey değil. Yaptıranların çoğu söylemiyor. Hiç estetiğim yok diyor" açıklamasını yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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