 Serap Paköz'den gündüz kuşağı programları için çarpıcı açıklama!

Serap Paköz, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.



Sunucu, "Son dönemdeki ekrandaki formatları nasıl buluyorsunuz?" sorusuna, "Hiç izlemiyorum. Zaten benim yaptığım tarz programlar yapılıyor, onlar da izleniyor" yanıtını verdi.

Gündüz kuşağı programların eleştirilmesine sunucu, "Her şey eleştiriliyor. O zaman dizilerdeki sahnelerin birçoğunu kaldırmaları lazım. Silahsızlanmayı özendirmemiz gerekirken, dizilerde de silahlar konuşuluyor. Kabadayı tipler, aldatmalar. Her şey dizilerde de var.



En azından bu programlar gerçeği yansıtıyor, sesini duyuramayanlar sesini duyuruyor. Çözüme odaklı ise faydalı... Çok fazla programlar çözülüyor, onu niye göz ardı ediyor insanlar" yanıtını verdi.

Sunucu, "Gündüz kuşağı programındaki rakiplerinizi izliyor musunuz?" sorusuna, "Sabahları haber açıyorum. Akşam dijital platformdaki işlere bakıyorum. O programlardan yoruldum, hiç izlemiyorum gündüz kuşağını... Format beni yordu. Üçüncü sayfa haberlerine bile bakamıyorum artık.



Eğitici ve sosyal içerikli diziler, filmler izliyorum. Haberleri kaçırmıyorum" cevabını verdi.



DÜNYANIN EN İYİ BABASI...

Soyadını değiştirdiği için eski eşi Sümer Ezgi'yle arasında problem olduğu söylentilerine Paköz, "Çok oldu değiştireli... Bir süre ekranda yoktum, o zaman insanlar farkında değildi. Ekrana dönünce kızlık soyadıma döndüğümü gördüler.



36 yaşında kızım var ondan. Dünyanın en iyi babası... O ve ben yeni hayat kurduk. Çok düzgün ve medeni bir insandır. Öyle bir şey gereksinim duydular. Hukuk öyle karar verdi.



Adaletin kestiği parmak acımaz. Aslan gibi soyadım var. Soyadı nedir ki?" ifadelerini kullandı.



Estetikle ilgili gündemden düşmeyen sunucu, "Botoks ve cilt bakımı yaptırıyorum. Estetik her dakika yaptırılacak bir şey değil. Yaptıranların çoğu söylemiyor. Hiç estetiğim yok diyor" açıklamasını yaptı.

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