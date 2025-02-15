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Serap dizisi 20 Şubat'tan itibaren izleyiciyle buluşuyor

Serap dizisi 20 Şubat'tan itibaren izleyiciyle buluşuyor. İşte detaylar...

Serap dizisi 20 Şubat'tan itibaren izleyiciyle buluşuyor

Yönetmen Ahmed Khaled'in imzasını taşıyan, başrollerinde Khaled El Nabawy ve Yosra El Lozy'nin yer aldığı TOD STUDIOS’un yeni dizisi Serap,

 Serap dizisi 20 Şubat'tan itibaren izleyiciyle buluşuyor


20 Şubat'tan itibaren izleyiciyle buluşuyor.

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