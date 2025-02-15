 Serap dizisi 20 Şubat'tan itibaren izleyiciyle buluşuyor

Yönetmen Ahmed Khaled'in imzasını taşıyan, başrollerinde Khaled El Nabawy ve Yosra El Lozy'nin yer aldığı TOD STUDIOS’un yeni dizisi Serap,



20 Şubat'tan itibaren izleyiciyle buluşuyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.