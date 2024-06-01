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Serafina, yenilenen menüsü ve yeni şubeleri ile yaz sezonuna iddialı giriş yapıyor

İtalyan mutfağının önde gelen isimlerinden biri olan, Berton Gıda çatısı altında faaliyet gösteren Serafina, yaz sezonuna hızlı bir giriş yapıyor.

Serafina, yenilenen menüsü ve yeni şubeleri ile yaz sezonuna iddialı giriş yapıyor

Serafina, yenilenen menüsü, geleneksel İtalyan yeme-içme tarzı ile lezzet dolu deneyimlerini İstanbul ve Bodrum'da iki yeni şubesinde misafirlerine sunacak.

Serafina, yenilenen menüsü ve yeni şubeleri ile yaz sezonuna iddialı giriş yapıyor

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