Serafina, yenilenen menüsü ve yeni şubeleri ile yaz sezonuna iddialı giriş yapıyor

Serafina, yenilenen menüsü, geleneksel İtalyan yeme-içme tarzı ile lezzet dolu deneyimlerini İstanbul ve Bodrum'da iki yeni şubesinde misafirlerine sunacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.