 Serafina Kemer Country'de kapılarını açıyor

İtalyan mutfağının önde gelen isimlerinden biri olan, Berton Gıda çatısı altında faaliyet gösteren Serafina, yaz sezonuna hızlı bir giriş yapıyor. Serafina, yenilenen menüsü, geleneksel İtalyan yeme-içme tarzı ile lezzet dolu deneyimlerini İstanbul ve Bodrum'da iki yeni şubesinde misafirlerine sunacak.

İKİ YENİ ŞUBE FAALİYETE GEÇİYOR

Serafina, İstanbul Akmerkez ve Kanyon'dan sonra, Haziran ayında Kemer Country Golf Club içinde yeni bir şubesini açmaya hazırlanıyor. Ayrıca, gözde tatil mekanı Bodrum Yalıkavak'ta da yeni bir şube açarak yaz sezonuna hızlı bir giriş yapacak. Yeni açılacak Yalıkavak ve Kemer Country şubeleriyle birlikte, tüm şubelerinde hem şık bir atmosferle zenginleştirilmiş İtalyan lezzetlerini hem de Serafina'ya özgü imza lezzetlerini misafirleriyle buluşturacak. Kemer Country şubesi, yeşillikler içinde huzurlu bir kaçış arayanlar için mükemmel bir seçenek olacak. Bununla beraber Yalıkavak şubesi gündüzleri beach eğlencesine uyan müzikler ile, akşamları ise yemek müziği eşliğinde misafirlerini ağırlayacak.

FARK YARATACAK PROJELERİMİZ YOLDA

Berton Gıda CEO'su Orhan Çiftçi, "Akmerkez ve Kanyon şubelerine Kemer Country ve Yalıkavak şubelerini de ekleyerek İtalyan mutfağının eşsiz tatlarını lezzet tutkunlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte markamızı Ataşehir'deki Finans Merkezi’nde de açarak Serafina'nın kalite ve lezzetini daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte fark yaratacak yeni projelerimiz de yolda" dedi.Çiftçi ayrıca, Berton Gıda çatısı altında hali hazırda faaliyet gösteren Clup 888 istanbul yeni açılacak projemiz olan Clup 888 Bodrum ayrıca Göktürk'teki Vincotto Restoran'ın değerli misafirlerini ağırladığını ve Kanyon AVM'deki L’Entrecote Paris restoranının yerli ve yabancı misafirlere hizmet verdiğini belirtti.

Çiftçi, “Berton Gıda'nın yurt dışı projeleri arasında Dubai'de hizmet veren Rock and Waffles markası bulunuyor. Çok kısa bir süre içinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Upscale Mexican Street Food restoranı faaliyete başlayacak. Bunun yanı sıra Londra Wimbledon'da hizmet veren Efes Premium London, Richmond'da açılacak iki yeni şubesi ile misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Milano ve Miami'de de Efes Premium restoranlarını gastronomi severlere hizmet vermek için en yakın zamanda açmayı planlıyoruz. Yakın gelecekte Azerbaycan ve Kazakistan’da da yeni restoranlarla var olmayı hedefliyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.

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