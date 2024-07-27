Sera Tübek'ten yeni bir hit

Rs House etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alan şarkının düzenlemesi Alişan Göksu ve Bünyas Herek'e, mix & mastering çalışması ise Özgür Yurtoğlu'na ait.



Hikayesi üzerine hummalı bir çalışma yapılan şarkının video klibi, adeta bir gerilim-korku filmi tadında. Performans sahneleri dışında, yer yer foley teknikleri de kullanılan klipte, tutsak ettiği aşkının mezarını kazan ve çoklu kişilik bozukluğu yaşayan bir kadını canlandıran Sera Tübek, kaleminin yanı sıra oyunculuk performansıyla da adından söz ettireceğe benziyor. Yönetmen koltuğunda Cem Bilgiç'in oturduğu klibin çekimleri 18 saat sürdü. Klipte esir aldığı sevgilisi rolünü canlandıran kişi ise pek de yabancı değil, eşi Uğur Öz.



Sera Tübek, yeni şarkısı "Bu Defa" hakkında şunları söyledi: "Şarkı ve klip için çok emek verdik. Umarım klibi heyecanlı bir film izler gibi soluksuz izler, şarkıyı da zamanında gözyaşlarını içinize akıttığınız tüm aşklarınız için söylersiniz. Şarkıların mevsimleri olduğuna değil, duyguları olduğuna inanıyorum. İçimden gelerek kaleme aldığım her yeni şarkı, üzerine düşündüğüm her yeni hikaye beni daha da çok heyecanlandırıyor. Üretmeye hep devam edeceğim. Bu Defa artık size emanet, onu çok sevin."



Müzikseverlerin heyecanla beklediği "Bu Defa", hem müziği hem de video klibi ile Sera Tübek'in sanatsal yeteneklerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Şarkı, dijital platformlarda dinleyicilerini bekliyor.

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