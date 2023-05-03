  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sera Kutlubey'i duygulandıran hediye

Ünlü oyuncu Sera Kutlubey, imza günü gerçekleştirdi. Plüton’un Düş’üşü adlı ilk kitapının imza gününde oldukça yoğun ilgi gören Kutlubey, duygusal anlar yaşadı. İşte detaylar...

Sera Kutlubey'i duygulandıran hediye

Merzifon belediyesinin düzenlediği 6. Merzifon Kitap Fuarı’nın ikinci gününde başarılı oyuncu ve yazar Sera Kutlubey, imza günü gerçekleştirdi. Plüton’un Düş’üşü adlı ilk kitapının imza gününde oldukça yoğun ilgi gören Kutlubey yaklaşık 3 saat boyunca imza atarak hayranlarıyla fotoğraf çekildi.

Sera Kutlubey'i duygulandıran hediye
Hiçbir hayranını geri çevirmeyerek herkesle fotoğraf çekilen Sera Kutlubey 6-7 yaşlarında ki bir kız çocuğunun kendisi için resim yapıp hediye etmesi üzerine ise, "Aldığım en özel hediyelerden bir tanesi" diyerek küçük hayranına sarıldı. Sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel oyuncu duygularını anlattı. Yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Kutlubey, psikolojik gerilim türünde ki kitanının içinde şiirler olduğunu da söyleyerek “Hastalık bir ressam kızın kendi iç dünyasında yaşadığı bir hikaye” dedi. Seneryolaştırmayı düşündüğünü de sözlerine ekleyen yazar ve oyuncu, bu konuda çalıştığını belirtti.

Sera Kutlubey'i duygulandıran hediye
Son projesi ‘İyilik’ den sonra biraz dinlenmek istediğini anlatan Sera Kutlubey, "Çok keyifli oynadığım bir karakteri bitirdikten sonra aynı tadı alabileceğim bir karakterle devam etmek istiyorum. O yüzden ince eleyip sık dokuyoru. Bakalım okudum bir şeyler var” açıklamalarında bulundu.

Sera Kutlubey'i duygulandıran hediye

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

İlayda Akdoğan'dan hayranlarına sevindiren haber
  Magazin

İlayda Akdoğan'dan hayranlarına sevindiren haber

Aleyna Tilki'nin Mavi Tik isyanı
  Magazin

Aleyna Tilki'nin Mavi Tik isyanı

Ünlü şarkıcı Pamela müzik dünyasına döndü
  Magazin

Ünlü şarkıcı Pamela müzik dünyasına döndü

Saçını kestiren Merve Boluğur, bakın kendisini kime benzetti?
  Magazin

Saçını kestiren Merve Boluğur, bakın kendisini kime benzetti?

Aslı Enver'in dizisinden yeni fotoğraflar
  Magazin

Aslı Enver'in dizisinden yeni fotoğraflar

Ünlü isim Ayşegül Aldinç 10 yıl sonra ekranda
  Magazin

Ünlü isim Ayşegül Aldinç 10 yıl sonra ekranda