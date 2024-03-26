Şer Timi oyunu kapalı gişe

Üç farklı karakteri olan ahiretliğin torunlarını önce birleştirip sonra ayırmak için güçlerini birleştirmesinin ardından yaptıkları planları uygularken başlarına gelen olayları komedi şeklinde aksedilen oyun gülme garantisi veriyor.

Yakın zamanda da turneye çıkacak oyunun özellikle Bursa ve Ankara'daki seyircisi heyecanla bekliyor.

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