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Şer Timi oyunu kapalı gişe

İki yıl önce oyuncu Civan Öztürk, Ece Letafet Bayram ve Yağmur Kılıç tarafından Eskişehir’de kurulan, yerel tiyatro grupları arasında en çok turneye çıkan Quart Tiyatro'nun "Şer Timi" oyunu Eskişehir'de kapalı gişe oynuyor.

Şer Timi oyunu kapalı gişe

Üç farklı karakteri olan ahiretliğin torunlarını önce birleştirip sonra ayırmak için güçlerini birleştirmesinin ardından yaptıkları planları uygularken başlarına gelen olayları komedi şeklinde aksedilen oyun gülme garantisi veriyor.

Şer Timi oyunu kapalı gişe

Yakın zamanda da turneye çıkacak oyunun özellikle Bursa ve Ankara'daki seyircisi heyecanla bekliyor.

Şer Timi oyunu kapalı gişe

 

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