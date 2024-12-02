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Şennur Dinleyen’den ‘Başımdaki Bu Sevda’

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’nun başarılı solisti Şennur Dinleyen, Türk Müziğinde severlerini şaşırtacak bir çalışmaya imza attı! Yeni teklisi ‘Başımdaki Bu Sevda’ dijital platformlarda yerini alırken, hem melodisi hem de derin sözleriyle dinleyenlerin ruhuna dokunuyor.

Şennur Dinleyen’den ‘Başımdaki Bu Sevda’

Söz ve müziği Şennur Dinleyen’e ait olan şarkının düzenlemesinde Ufuk Kaan İçli, mix ve mastering sürecinde ise Tolga Karaaslan yer alıyor. Dinleyen, güçlü müzikal kimliğiyle bir kez daha hayranlarından tam not alırken, “Buhranlı ve hüzün dolu bir şarkıyla dinleyicilerimin kalbine dokunmak istedim. Çok yakınımda olan birinin ailesiyle yaşadığı fırtınalı bir dönemden etkilenip bir gece de gözyaşlarıyla besteledim.” ifadelerini kullandı.

Şennur Dinleyen’den ‘Başımdaki Bu Sevda’

“FARKLI TÜRLERE AÇIĞIM”

Tarzının dışında bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkan Dinleyen, yeni teklisinin aynı zamanda bir albümün habercisi olduğunu duyurdu:
"Bestesi ve sözü bana ait eserleri art arda yayınlayıp bir albümde toplamayı düşünüyoruz. Her biri birbirinden farklı besteler olacak. Benim farklı müzik türlerine ilgim var ve bunu yansıtmak istedim.”
Etnik müzik ağırlıklı konser teklifleriyle dikkat çeken sanatçı, yurtdışında festivallerde sahne almayı hedeflediğini belirtirken, en büyük hayalinin Harbiye Açıkhava’da konser vermek olduğunu dile getirdi.

Şennur Dinleyen’den ‘Başımdaki Bu Sevda’

“SANATIN SINIRLARI OLMAZ”

Devlet Sanatçılarının farklı tarzlara mesafeli olduğu yönündeki eleştirilere Dinleyen"Bir sanatçı olarak her tarza ilgi duyabilir ve sınırlarını aşmadan sanatını icra edebilir” dedi.
Şennur Dinleyen’in yenilikçi çalışması ‘Başımdaki Bu Sevda’, sadece Türk müziği değil, farklı türlere olan ilgisini de ortaya koyuyor.

 

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