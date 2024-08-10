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Şener Şen'in oyununa saldırı

Şener Şen'in oyununa saldırı... İşte detaylar...

Şener Şen'in oyununa saldırı

Ankara'da Şener Şen'in Zengin Mutfağı oyunu sırasında alanın dışından izleyicilere cam şişeler fırlatıldı.

Şener Şen'in oyununa saldırı

Alanın dışından bir grup bağırıp çağırdı ve izleyicilere cam şişeler fırlattı. Oyun kısa bir ara verildikten sonra devam etti ve tamamlandı.

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