Ankara'da Şener Şen'in Zengin Mutfağı oyunu sırasında alanın dışından izleyicilere cam şişeler fırlatıldı.

Alanın dışından bir grup bağırıp çağırdı ve izleyicilere cam şişeler fırlattı. Oyun kısa bir ara verildikten sonra devam etti ve tamamlandı.

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