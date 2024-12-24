  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Şener Şen'in doğum gününde buluştular! Emel Sayın, Uğur Yücel ve Ozan Güven bir araya geldi!

Şener Şen'in doğum gününde buluştular! İşte detaylar...

Şener Şen'in doğum gününde buluştular! Emel Sayın, Uğur Yücel ve Ozan Güven bir araya geldi!

Şener Şen'in doğum günü kutlandı. 82'inci yaşına giren saantçının doğum günüde Emel Sayın, Uğur Yücel ve Ozan Güven bir araya geldi!

Şener Şen'in doğum gününde buluştular! Emel Sayın, Uğur Yücel ve Ozan Güven bir araya geldi!
Emel Sayın o anları Instagram'dan paylaştı.

Şener Şen'in doğum gününde buluştular! Emel Sayın, Uğur Yücel ve Ozan Güven bir araya geldi!
Sayın, "Dün gece Sevgili Şener Şen'in doğum gününü kutladık birlikte. Her şey harikaydı. Sevgili Gülden'e ve Çağla'ya bu güzel akşam için çok teşekkürler" dedi.

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Aylin Şengün Taşçı öğrencilerle
  Magazin

Aylin Şengün Taşçı öğrencilerle

İnan Kıraç ile Emine Alangoya evlendi
  Cemiyet

İnan Kıraç ile Emine Alangoya evlendi

Bestemsu Özdemir, Burak Deniz'den ayrıldığını açıkladı!
  Magazin

Bestemsu Özdemir, Burak Deniz'den ayrıldığını açıkladı!

Hande Erçel ile Barış Arduç'ın başrolünü paylaştığı 'Rüzgara Bırak' filminin fragmanı yayınladı
  Magazin

Hande Erçel ile Barış Arduç'ın başrolünü paylaştığı 'Rüzgara Bırak' filminin fragmanı yayınladı

Safiye Soyman'ın filterisinin kurbanı olan Yıldız Tilbe'den açıklama geldi!
  Magazin

Safiye Soyman'ın filterisinin kurbanı olan Yıldız Tilbe'den açıklama geldi!

Haluk Levent müşahede altına alındı
  Gündem

Haluk Levent müşahede altına alındı