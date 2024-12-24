Şener Şen'in doğum günü kutlandı. 82'inci yaşına giren saantçının doğum günüde Emel Sayın, Uğur Yücel ve Ozan Güven bir araya geldi!



Emel Sayın o anları Instagram'dan paylaştı.



Sayın, "Dün gece Sevgili Şener Şen'in doğum gününü kutladık birlikte. Her şey harikaydı. Sevgili Gülden'e ve Çağla'ya bu güzel akşam için çok teşekkürler" dedi.

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