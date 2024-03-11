 Şener Şen'i katıldığı cenazede çıldırttılar

Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesi Levent Camii'nde kılındı.

Şener Şen, sanatçının cenazesine katıldı.

Usta oyuncu cenazede fotoğraf çektirmek isteyenlere bağırarak tepki gösterdi.

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