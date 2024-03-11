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Şener Şen'i katıldığı cenazede çıldırttılar

Şener Şen'i katıldığı cenazede çıldırttılar. İşte detaylar...

Şener Şen'i katıldığı cenazede çıldırttılar

Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

 Şener Şen'i katıldığı cenazede çıldırttılar

Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesi Levent Camii'nde kılındı.

 Şener Şen'i katıldığı cenazede çıldırttılar

Şener Şen, sanatçının cenazesine katıldı.

 Şener Şen'i katıldığı cenazede çıldırttılar

Usta oyuncu cenazede fotoğraf çektirmek isteyenlere bağırarak tepki gösterdi.

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