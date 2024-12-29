 Şener Şen'den genç meslektaşlarına destek

Türk sineması ve tiyatrosunun efsane ismi Şener Şen, geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul’da görüntülendi.

Dasdas Sahne’de tiyatro oyunu öncesi genç ekip arkadaşlarıyla yemekte görüntülenen usta oyuncu, enerjisiyle dikkat çekti.

Keyifli sohbet ve esprilerin eksik olmadığı buluşmada Şener Şen, genç oyunculara destek vermekten duyduğu mutluluğu dile getirdi ve, "Her şey yolunda, seyircinin ilgisi bizlere büyük bir moral kaynağı oluyor" dedi. Kendilerini görüntüleyen muhabirlere yeni yıl için sağlık ve mutluluk dileklerini ileten Şen, nezaketi ve mütevazılığı ile ustalığını bir kez daha gösterdi.

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