Senem Kuyucuoğlu, ölümden döndü.



Model, evdeki elektrikli sobanın tutuşmasının ardından yanarak ölme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Hastanede tedavi gören Senem Kuyucuoğlu, "Bu yıl, bir yanmadığım kalmıştı o da oldu, çok şükür. Ben uyurken elektrik sobası tutuşmuş... O saatte uyanmam mucize" diyerek, hastane fotoğrafını paylaştı.

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