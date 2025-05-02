  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Senem Kuyucuoğlu ölümden döndü

Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu, ölümden döndü.

Senem Kuyucuoğlu ölümden döndü

Senem Kuyucuoğlu, ölümden döndü.

Senem Kuyucuoğlu ölümden döndü
Model, evdeki elektrikli sobanın tutuşmasının ardından yanarak ölme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

 Senem Kuyucuoğlu ölümden döndü

Hastanede tedavi gören Senem Kuyucuoğlu, "Bu yıl, bir yanmadığım kalmıştı o da oldu, çok şükür. Ben uyurken elektrik sobası tutuşmuş... O saatte uyanmam mucize" diyerek, hastane fotoğrafını paylaştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Oğlu Kurt Efe ile AVM turu yapan Kıvanç Tatlıtuğ'dan dizi müjdesi!
  Magazin

Oğlu Kurt Efe ile AVM turu yapan Kıvanç Tatlıtuğ'dan dizi müjdesi!

Işın Karaca Zor'u seviyor
  Magazin

Işın Karaca Zor'u seviyor

Ünlü oyuncu Ege Kökenli'den hamilelik pozları!
  Magazin

Ünlü oyuncu Ege Kökenli'den hamilelik pozları!

Seda Bakan hayat vereceği Müjde Ar ile buluştu!
  Magazin

Seda Bakan hayat vereceği Müjde Ar ile buluştu!

Derya Pınar Ak'tan Prens açıklaması!
  Magazin

Derya Pınar Ak'tan Prens açıklaması!

Aysu Baçeoğlu sektöre geri döndü
  Magazin

Aysu Baçeoğlu sektöre geri döndü