  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Şenay Gürler rol kriterini ilk kez açıkladı

Şenay Gürler rol kriterini ilk kez açıkladı. İşte detaylar...

Şenay Gürler rol kriterini ilk kez açıkladı

Şenay Gürler, alışverişe geldiği Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Şenay Gürler rol kriterini ilk kez açıkladı
Kendisini sete götürecek set aracını beklediği sırada ayaküstü basın mensuplarıyla söyleşen Gürler, bir projeyi kabul ederken olmazsa olmazlarını şöyle sıraladı: “Olmazsa olmazım senaryonun bana hitap eden yanlarının olması, karakteri ve senaryoyu sevmem gerekiyor. Daha sonra tabii ki yapım şirketi ve oyuncu arkadaşlarınıza bakıyorsunuz ama öncelikle olan senaryodur.”

Şenay Gürler rol kriterini ilk kez açıkladı

Kendisinden farklı karakterleri oynamayı sevdiğini ve mutlu etmeyen hiçbir rolü oynamayacağını açıklayan oyuncu “Bambaşka bir şey de oynayabilirim, benden beklenmeyecek şeyi de oynarım. Beni senaryo olarak mutlu etmeyen hiçbir şeyi oynamam. ‘Ay şunu oynamam, bunu oynamam’ durum yok” diye konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Mustafa Sandal Cadılar Bayramı'na tepki gösterdi
  Magazin

Mustafa Sandal Cadılar Bayramı'na tepki gösterdi

Gözaltına alınan Dilan Polat'ın son Instagram paylaşımı damga vurdu
  Gündem

Gözaltına alınan Dilan Polat'ın son Instagram paylaşımı damga vurdu

Demet Akalın'dan ilginç itiraf!
  Magazin

Demet Akalın'dan ilginç itiraf!

İş insanı Bahattin Demir'den radikal karar!
  Cemiyet

İş insanı Bahattin Demir'den radikal karar!

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan Atiye üçüncü çocuk istediğini söyledi
  Magazin

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan Atiye üçüncü çocuk istediğini söyledi

Yazar Ali Bayam Okurları ile TÜYAP’TA Buluşuyor
  Kültür - Sanat

Yazar Ali Bayam Okurları ile TÜYAP’TA Buluşuyor