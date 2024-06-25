"Uyan Günaydın," dinamik ritmi ve etkileyici sözleriyle müzik listelerinde hızla üst sıralara tırmanıyor.

Sena Mülayim, bu başarının kendisini motive ettiğini ve hayranlarına teşekkür ettiğini belirtiyor. Şarkının bu yükselişi, Sena'nın müzik kariyerinde önemli bir adım olarak görülüyor.

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