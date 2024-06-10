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Sena Mülayim'den yeni şarkı

Sena Mülayim, yeni şarkısı "Uyan Günaydın" ile müzikseverlerle buluştu. Düzenlemesi Melihcan Ataklar'a ait olan şarkının klip yönetmenliğini Onur Oğuz üstlendi.

Sena Mülayim'den yeni şarkı

Sözü ve müziği Sena Mülayim’e, düzenlemesi Melihcan Ataklar'a ait olan şarkıda çok önemli müzisyenlerle çalışıldı.

Sena Mülayim'den yeni şarkı

Sena Mülayim, prodüktörlüğünü de kendisinin üstlendiği şarkı için "Kendine uyananların şarkısı olsun Uyan Günaydın" dedi. Klipte Sena Mülayim, mahalleli bir kızı canlandırıyor. Bu karakter, roman havasında olup Latin esintileri taşıyan görüntüsüyle dikkat çekiyor.

 

 

 

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