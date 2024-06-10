Sena Mülayim'den yeni şarkı

Sözü ve müziği Sena Mülayim’e, düzenlemesi Melihcan Ataklar'a ait olan şarkıda çok önemli müzisyenlerle çalışıldı.

Sena Mülayim, prodüktörlüğünü de kendisinin üstlendiği şarkı için "Kendine uyananların şarkısı olsun Uyan Günaydın" dedi. Klipte Sena Mülayim, mahalleli bir kızı canlandırıyor. Bu karakter, roman havasında olup Latin esintileri taşıyan görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.