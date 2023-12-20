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“Sen Anlat Karadeniz”İn Avukat Esması İspanyol medyasında

Yayınladığı dönem reyting rekorları kıran “Sen Anlat Karadeniz”in fenomen karakterlerinden olan avukat Esma’ya hayat veren oyuncu Duygu Üstünbaş İspanya’nın en çok okunan dergisi Diez Minutos Telenovela’ya röportaj verdi.

“Sen Anlat Karadeniz”İn Avukat Esması İspanyol medyasında

Ünlü oyuncu röportajında oyunculuğu birkaç kelimeyle anlatır mısınız? sorusuna “Samimiyet, doğallık ve gözlem” Bence bu kelimeler oyunculuğu özetliyor diyebilirim.” dedi.

 

“Sen Anlat Karadeniz”İn Avukat Esması İspanyol medyasında

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