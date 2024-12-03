 Semiramis Pekkan'ın AVM tarzı...

Süperstar Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan Semiramis Pekkan, bir süre burada küçük dostu ile birlikte alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi.



Alışveriş sırasında muhabirlerin objektiflerine yansıyan Semiramis Pekkan, her zaman olduğu gibi naifliği ve kibarlığıyla dikkat çekti. Muhabirlere iyi çalışmalar diledikten sonra meydan katında bulunan Parle restoranda yorgunluk kahvesi içen Semiramis Hanım, burada günü sonlandırıp AVM’den ayrıldı.

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