Semih Bağcı, İlhan Şen ve İpek Tuzcuoğlu Yozgatlılarla buluşacak

2.Uluslararası Bozok Film Festivali; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Yozgat Valiliği himayesinde Yozgat Bozok Üniversitesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Sinema Okuryazarları Derneği paydaşlığında 25-28 Ekim 2023 tarihlerinde Yozgat'ta yapılacak.

Festival kapsamında Atv ekranlarında yeni sezonda izleyiciyle buluşan Yapımcılığı'nı NTC Medya'nın üstlendiği Safir dizisinin Yönetmeni Semih Bağcı, dizinin genç başarılı ve yakışıklı oyuncusu İlhan Şen ve güzel oyuncu İpek Tuzcuoğlu festivalde Yozgat'lılarla buluşacaklar.

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