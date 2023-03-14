  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Selma Ergeç: Kendimi Bu Sorulara Hazır Hissetmiyorum

Camdaki Kız dizisiyle ekranda olan Selma Ergeç, deprem nedeniyle üzgün olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, "Deprem soruları ile ilgili konuşmak istemiyorum. Kendimi bu sorulara hazır hissetmiyorum" dedi

Selma Ergeç: Kendimi Bu Sorulara Hazır Hissetmiyorum

Selma Ergeç, eşi Can Öz ile birlikte Arnavutköy'deki Zıpkın çıkışında görüntülendi. Balıkçıda oturan Selma Ergeç ve eşi Can Öz, yaklaşık altı saat boyunca mekanda kaldı.

Selma Ergeç: Kendimi Bu Sorulara Hazır Hissetmiyorum

Çıkışta sorulara, "Ne denilebilir ki bunca acı varken?" diyen Ergeç, "Deprem soruları ile ilgili konuşmak istemiyorum. Kendimi bu sorulara hazır hissetmiyorum. Ne denilebilir ki büyük bir acı... Başımız sağ olsun" dedi.

Selma Ergeç: Kendimi Bu Sorulara Hazır Hissetmiyorum

Selma Ergeç daha sonra eşi Can Öz ile birlikte araçlarına binerek oradan ayrıldı.

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Burcu Güneş'ten Icardi itirafı
  Magazin

Burcu Güneş'ten Icardi itirafı

Ünlü şarkıcı Betül Demir: Sezen Aksu dönse hepimiz limon satsak
  Magazin

Ünlü şarkıcı Betül Demir: Sezen Aksu dönse hepimiz limon satsak

Ünlü oyuncu Demet Özdemir leopar desenli bikinisiyle Ege sahillerini salladı
  Magazin

Ünlü oyuncu Demet Özdemir leopar desenli bikinisiyle Ege sahillerini salladı

Sıla yaz turnesine başladı
  Magazin

Sıla yaz turnesine başladı

Oryantal Didem Kınalı'ndan sürpriz proje
  Magazin

Oryantal Didem Kınalı'ndan sürpriz proje

Ünlü oyuncu İlkin Tüfekçi'nin küvet pozu olay oldu
  Magazin

Ünlü oyuncu İlkin Tüfekçi'nin küvet pozu olay oldu