Selma Ergeç: Kendimi Bu Sorulara Hazır Hissetmiyorum

Selma Ergeç, eşi Can Öz ile birlikte Arnavutköy'deki Zıpkın çıkışında görüntülendi. Balıkçıda oturan Selma Ergeç ve eşi Can Öz, yaklaşık altı saat boyunca mekanda kaldı.

Çıkışta sorulara, "Ne denilebilir ki bunca acı varken?" diyen Ergeç, "Deprem soruları ile ilgili konuşmak istemiyorum. Kendimi bu sorulara hazır hissetmiyorum. Ne denilebilir ki büyük bir acı... Başımız sağ olsun" dedi.

Selma Ergeç daha sonra eşi Can Öz ile birlikte araçlarına binerek oradan ayrıldı.

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