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Selin Soydan'dan nazar boncuğu etkisi

Selin Soydan'dan nazar boncuğu etkisi. İşte detaylar...

Selin Soydan'dan nazar boncuğu etkisi

Milli atlet ve 2023 Türkiye Güzeli Selin Soydan, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde adeta nefes kesti!

Selin Soydan'dan nazar boncuğu etkisi
Halter yaka, omuz detaylarıyla zarafetini ön plana çıkaran

 Selin Soydan'dan nazar boncuğu etkisi


mavi elbisesiyle göz kamaştıran Soydan,

 Selin Soydan'dan nazar boncuğu etkisi


gecenin en dikkat çeken ismi oldu.

 Selin Soydan'dan nazar boncuğu etkisi

Şıklığı ve duruşuyla "nazar boncuğu" yorumlarına ilham veren güzel isim,

 Selin Soydan'dan nazar boncuğu etkisi


tüm bakışları üzerine topladı.

 

 

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