 Selin Soydan'dan nazar boncuğu etkisi

Milli atlet ve 2023 Türkiye Güzeli Selin Soydan, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde adeta nefes kesti!



Halter yaka, omuz detaylarıyla zarafetini ön plana çıkaran



mavi elbisesiyle göz kamaştıran Soydan,



gecenin en dikkat çeken ismi oldu.

Şıklığı ve duruşuyla "nazar boncuğu" yorumlarına ilham veren güzel isim,



tüm bakışları üzerine topladı.

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