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Selin Şekerci'den evlilik açıklaması

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, bir süredir birlikte olduğu Osman Yalın ile evleniyor mu? İşte detaylar...

Selin Şekerci'den evlilik açıklaması

Kanal D'deki 'Kraliçe'nin 'Zeynep'i Selin Şekerci Retouch dergisine konuştu. Oyuncu "Aşık olacağın kişi nasıl biri olmalı?" sorusuna "Hiç kalıbım olmadı. Şu benim tipimdir diyeceğim biri de olmadı. Ben sadece güvende hissetmek isterim. Sevdiğimin yanında kendimi hep geliştirmek isterim" cevabını verdi. Selin Şekerci geçen yazdan beri işletmeci Osman Yalın ile beraber.

Selin Şekerci'den evlilik açıklaması
Geçen yazdan beri işletmeci Osman Yalın ile aşk yaşayan oyuncu özel hayatının iyi gittiğini söyledi. “Evlilik vaktim geldi diyor musunuz?” sorusuna ise “Onun da vakti var mı bilmiyorum. Olması gerekirse olur” dedi.

Selin Şekerci'den evlilik açıklaması

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