  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Selin Çuhadaroğlu dünyaca ünlü oyuncu Orlando Bloom ile kamera karşısına geçti

Ünlü iş insanı koleksiyoner Nejat Çuhadaroğlu'nun kızı Selin Çuhadaroğlu, 6 yıldır Amerika'da Los Angeles'ta yaşıyor. Oyunculuk eğitimlerini sürdüren genç oyuncuyu geçtiğimiz yıl atv'de yayınlanan Akıncı dizisinde izlemiştik. Şükrü Özyıldız'ın kardeşi Beyza rolüyle izleyici karşısına çıkan Çuhadaroğlu bu kez çok daha büyük bir işle adından bahsettiriyor.

Selin Çuhadaroğlu dünyaca ünlü oyuncu Orlando Bloom ile kamera karşısına geçti

Sabah'tan İlker Gezici'nin haberine göre; Genç oyuncu, dünyaca ünlü İngiliz aktör Orlando Bloom'la kamera karşısına geçti. Yönetmen koltuğunda Neill Blomkamp'ın oturduğu 'Gran Turismo' adlı filmde rol alan Çuhadaroğlu ile konuştum. Filmde oynaması için teklif geldiğinde çok heyecanlandığını söyleyen Çuhadaroğlu, kendisini 3 haftada Budapeşte'de bulmuş.

Selin Çuhadaroğlu dünyaca ünlü oyuncu Orlando Bloom ile kamera karşısına geçti
İlk gün kostüm ve makyaj provasına gittiğini anlatan oyuncu, "Çok iyi bir ön hazırlık yapmışlardı. Beni de çok iyi karşıladılar. Sabah 5'te çekim için kalktığımda benden mutlusu yoktu çünkü en sevdiğim işi yapmak için oradaydım. Çekimler yoğun ama bir o kadar da zevkliydi. Yönetmenimiz Neill Blomkamp'la çalışmak inanılmaz bir deneyimdi" dedi.

Selin Çuhadaroğlu dünyaca ünlü oyuncu Orlando Bloom ile kamera karşısına geçti
Çuhadaroğlu, Orlando Bloom'la karşılıklı sahnelerde çok heyecanlandığını söyleyerek şöyle devam etti: Kendisiyle aynı sahnede olmak harika bir deneyim oldu. Sahne aralarında sohbet ediyor, şakalaşıyorduk. Setteki herkesle konuşuyor, herkesle ilgileniyordu. O kadar mütevazı insan ki kendimi yanında çok rahat hissettim. Kesinlikle çalıştığı insanlara güven veriyor." Bloom'un, Danny Moore adlı motor sporları pazarlama yöneticisini oynadığı filmde Çuhadaroğlu Sarah Eaton karakterini canlandırıyor.

Selin Çuhadaroğlu dünyaca ünlü oyuncu Orlando Bloom ile kamera karşısına geçti

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ebru Polat'a sevgilisinden sürpriz
  Magazin

Ebru Polat'a sevgilisinden sürpriz

Aldattığını söylediği sevgilisiyle barışan Seren Serengil bir takipçisine verdiği cevapla şaşırttı
  Magazin

Aldattığını söylediği sevgilisiyle barışan Seren Serengil bir takipçisine verdiği cevapla şaşırttı

Deniz Baysal'ın flaş çocuk itirafı
  Magazin

Deniz Baysal'ın flaş çocuk itirafı

Kenan İmirzalıoğlu ailesi için servet harcadı
  Magazin

Kenan İmirzalıoğlu ailesi için servet harcadı

Emina Jahovic'in yeni aşkı ortaya çıktı  
  Magazin

Emina Jahovic'in yeni aşkı ortaya çıktı  

Kerem Bürsin'e yeni dizisinde sürpriz partner
  Magazin

Kerem Bürsin'e yeni dizisinde sürpriz partner