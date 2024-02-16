Selin Ciğerci'nin Sevgililer Günü'nde aldığı çiçek kafaları karıştırdı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci, Sevgililer Günü'nde elindeki çiçekle dikkat çekti.



Bir arkadaşından çiçek alan iş insanı, gazetecileri görünce şaşırdı.



Ciğerci, "Bir şey yok. Çok utanıyorum" dedi.



İş insanı, "Arkadaşça çiçek. Sağolsun almış. Gerçekten hayatımda kimse yok. İnanın kimse yok Sizi görünce utandım" diye konuştu.

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