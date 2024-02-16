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SnobMagazin.com

Selin Ciğerci'nin Sevgililer Günü'nde aldığı çiçek kafaları karıştırdı

Selin Ciğerci'nin Sevgililer Günü'nde aldığı çiçek kafaları karıştırdı. İşte detaylar...

Selin Ciğerci'nin Sevgililer Günü'nde aldığı çiçek kafaları karıştırdı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci, Sevgililer Günü'nde elindeki çiçekle dikkat çekti.

Selin Ciğerci'nin Sevgililer Günü'nde aldığı çiçek kafaları karıştırdı
Bir arkadaşından çiçek alan iş insanı, gazetecileri görünce şaşırdı.

Selin Ciğerci'nin Sevgililer Günü'nde aldığı çiçek kafaları karıştırdı
Ciğerci, "Bir şey yok. Çok utanıyorum" dedi.

Selin Ciğerci'nin Sevgililer Günü'nde aldığı çiçek kafaları karıştırdı
İş insanı, "Arkadaşça çiçek. Sağolsun almış. Gerçekten hayatımda kimse yok. İnanın kimse yok Sizi görünce utandım" diye konuştu.

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