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Selena Gomez Rare Impact Fund ile gençlerin yanında

Selena Gomez, başarılı markası Rare Beauty ile mental sağlık konusuna dikkat çekmek, ön yargıları kırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla kurduğu Rare Impact Fund ile gençlere destek oluyor.  

Selena Gomez Rare Impact Fund ile gençlerin yanında

Dünya’nın her yerinde mental sağlık konusunda desteğe ihtiyacı olanlara yardımcı olmak amacıyla kurulmuş olan Rare Impact Fund, kronik yalnızlık salgınına çözüm bulmayı ve insanların mental sağlıklarını desteklemek için ihtiyaç duydukları kaynaklara erişmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. 

Zihinsel sağlığın kendisi için kişisel bir mesele olduğunu, bunu korumanın her zaman kolay olmadığını bildiğini, bu süreçte insanların kendilerini çok yalnız hissedebileceğini söyleyen 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’ne dikkat çeken Selena Gomez, Rare Impact Fun’un bu sebeple kurulduğunu ve ihtiyacı olan herkese yardımcı olmayı hedeflediğini belirtiyor.

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