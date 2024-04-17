  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Selena Gomez’in göz alıcı paylaşımı

Selena Gomez, Messika küpeleri ve kolyesini takarak yaptığı Instagram paylaşımı ile ses getirdi.   

Selena Gomez’in göz alıcı paylaşımı

Kendi markası Rare Beauty için yayınladığı Instagram gönderisinde Selena Gomez, Messika Move Link küpe ve kolyesiyle boy gösterdi.

Selena Gomez’in göz alıcı paylaşımı

 

Ünlü şarkıcı ve güzellik girişimcisi, son dönemde övgü toplayan güzellik markasını tanıtırken, sosyal medyasında göz alıcı bir karede Messika mücevherlerine yer verdi.

Selena Gomez’in göz alıcı paylaşımı

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bu yöntem çocuklarda alt ıslatmaya iyi geliyor
  Yaşam - Sağlık

Bu yöntem çocuklarda alt ıslatmaya iyi geliyor

Nur Fettahoğlu'nun AVM tarzı...
  Magazin

Nur Fettahoğlu'nun AVM tarzı...

Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın hakkında ilk kez konuştu! Erdoğan, Taşkın ve kardeşine dava mı açıyor?
  Magazin

Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın hakkında ilk kez konuştu! Erdoğan, Taşkın ve kardeşine dava mı açıyor?

Tuğba Ekinci'den kızdıracak arabesk açıklaması
  Magazin

Tuğba Ekinci'den kızdıracak arabesk açıklaması

Usta tiyatrocu Nedim Saban’a ödül yağıyor
  Kültür - Sanat

Usta tiyatrocu Nedim Saban’a ödül yağıyor

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses birbirine girdi
  Magazin

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses birbirine girdi