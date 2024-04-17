Selena Gomez’in göz alıcı paylaşımı

Kendi markası Rare Beauty için yayınladığı Instagram gönderisinde Selena Gomez, Messika Move Link küpe ve kolyesiyle boy gösterdi.

Ünlü şarkıcı ve güzellik girişimcisi, son dönemde övgü toplayan güzellik markasını tanıtırken, sosyal medyasında göz alıcı bir karede Messika mücevherlerine yer verdi.

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