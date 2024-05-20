Selena Gomez Cannes Film Festivali'nde göz kamaştırdı

Selena Gomez, Wild Moon küpeleri ve yüzüğünü Snake Dance yüzüğüyle kombinleyen sanatçı büyüleyici bir görünüm sergiledi.

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