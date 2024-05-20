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Selena Gomez Cannes Film Festivali'nde göz kamaştırdı

Selena Gomez, Emilia Perez filminin 77. Cannes Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen fotoğraf çekimi için göz alıcı Messika yüksek mücevher tasarımlarını tercih etti.

Selena Gomez Cannes Film Festivali'nde göz kamaştırdı

Selena Gomez, Wild Moon küpeleri ve yüzüğünü Snake Dance yüzüğüyle kombinleyen sanatçı büyüleyici bir görünüm sergiledi.

 

Selena Gomez Cannes Film Festivali'nde göz kamaştırdı

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